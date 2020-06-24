Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Macron, tehlikeli bir oyun oynuyor" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Macron, tehlikeli bir oyun oynuyor" Radyo Başakşehir'de Murat Çiçek ile Gündem programının bu haftaki konuğu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Macron, tehlikeli bir oyun oynuyor"

İSTANBUL - Radyo Başakşehir'de Murat Çiçek ile Gündem programının bu haftaki konuğu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Libya konusunda çok tehlikeli bir oyun oynuyor" dedi.

Radyo Başakşehir'de her çarşamba canlı yayınlanan Murat Çiçek'le Gündem programında Türkiye'nin dış politikası ve Libya ile ilişkiler ele alındı. Canlı yayına konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile alakalı tartışılan ifadelerini değerlendirdi.

Gazeteci Murat Çiçek de Türkiye'nin dış politikasında çok önemli bir gündemin söz konusu olduğunu belirterek, Türkiye'nin Akdeniz'de attığı adımların baltalanma girişimlerini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde bir heyetle Libya'ya gittiğini ve Türkiye'nin hem Libya'da hem de bölgede önemli bir güç haline geldiğini vurgulayan Çiçek, "Tüm dünyanın Libya'ya, özellikle de Trablus'a ilgisinin arttığını gözlemliyoruz" diye konuştu.

"BM tarafından tanınan meşru yönetimi muhatap alıyoruz"

Programa telefonla bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir heyetle Libya'ya gidildiğini dile getirerek, "Orada bazı değerlendirmeler yaptık. Libya halkına desteğimizi bir kez daha yineledik. BM tarafından tanınan meşru yönetimi muhatap aldık, alıyoruz. Onlarla birlikte atabileceğimiz adımları gözden geçirdik. Tarihe dayalı köklü ilişkilerimiz var, bunları daha da güçlendirmek için uğraşıyoruz. En son Libya Ulusal Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzaladık, benzeri anlaşmalara da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Libya'daki dengelerin Türkiye sayesinde sağlandığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Meşru hükümet güçlendikçe çekimser ülkeler de daha rahat hareket etmeye başladı" değerlendirmesinde bulundu.

"Fransa nerede bir bölücü, darbeci varsa onu destekliyor"

Fransa'nın eski sömürgeci günlerine dönmeye heveslendiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Fransa nerede bir bölücü, darbeci varsa onu destekliyor. Yaptıkları endişe verici. 2011'de Libya'yı bombalayıp gittiler. Fransa kimi destekliyor? Darbeci Hafter'i. Kime silah veriyor? Darbecilere. Peki, bu durum BM kararlarına aykırı değil mi?" ifadelerini kullandı. Macron'un PKK, PYD/YPG gibi terör örgütlerine destek verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Fransa Eski sömürgeci Fransa'ya dönmek istiyor. Tam bir akıl tutulması yaşıyor. Macron, Libya konusunda çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Fransa'nın tehlikeli bir oyun oynadığını herkes görüyor" dedi.

Muhalefetin de tutumuna değinen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarlarını görmezden gelip bizi sömürgeci gibi göstermek yanlış. Biz oraya zorla gitmiyoruz. İnşaat sektöründe dünyada 2'nci sıradayız. Teklif veriyoruz, kabul görüyor ya da bizzat onlar davet ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA