Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu karşılaması Görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu karşılaması Görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. Kaynak: AA