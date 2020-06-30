Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu karşılaması Görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
30.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu karşılaması
Görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
Kaynak: AA