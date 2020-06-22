Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macar mevkidaşıyla telefonla görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Szijjarto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, ayrıca Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile de görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA