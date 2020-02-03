: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

03.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cidde'de, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nasif Hitti ile görüştü.

Kaynak: AA

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