Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı Mevkidaşıyla Bir Araya Gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil ile Ankara'da bir araya gelecek.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 16 Kasım 2017 tarihinde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil ile Ankara'da bir araya geleceği kaydedildi. Görüşmede ikili ilişkilerin, Lübnan'da yaşanan güncel gelişmeler ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuların ele alınacağı belirtildi. - ANKARA