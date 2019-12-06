Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil ile görüştü
Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü.
06.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:58
Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü.
Kaynak: AA