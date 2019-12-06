: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil ile görüştü

06.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:58

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu