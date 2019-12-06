Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil ile görüştü
Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil ile görüştü - Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil ile görüştü

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü.

06.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:58
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil ile görüştü

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı , 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği 'nın başkenti 'da Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil ile görüştü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler