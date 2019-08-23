Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan'daki Türk vatandaşlarıyla buluştu

23.08.2019 20:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıya katılanlarla selamlaşması

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü merkezindeki toplantıya katılanlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'da yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'a gerçekleştirdiği resmi temasları kapsamında başkentteki Beyrut Yunus Emre Enstitüsü merkezinde, ülkedeki Türk vatandaşları, Türkmenler ve eğitimlerini Türkiye'de tamamlayan Lübnanlılar ile buluştu.

Başkent Beyrut'un yanı sıra Tarblusşam, Akkar ve Bekaa bölgelerinden gelen 100'ü aşkın Türk vatandaşı, Bakan Çavuşoğlu'na durum ve sıkıntılarını anlattı.

Çavuşoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen buluşmanın ardından Twitter hesabından şunları paylaştı:

"Lübnan'daki vatandaş ve soydaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Lübnan ile köklü tarihsel, sosyal ve kültürel bağlarımızı her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu konuda en büyük desteğimiz vatandaş ve soydaşlarımız."

Kaynak: AA