- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hariri tarafından kabul edildi

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hariri tarafından kabul edildi

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hariri tarafından kabul edildiBEYRUT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri tarafından kabul edildi.

23.08.2019 19:03
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hariri tarafından kabul edildi

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hariri tarafından kabul edildi

BEYRUT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri tarafından kabul edildi.

Temaslarda bulunmak üzere Lübnan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hariri tarafından kabul edildi
Kaynak: İHA
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