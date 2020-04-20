Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Gambiyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ve Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile telefon görüşmesi yaptı.
20.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:14
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ve Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Litvanyalı mevkidaşı Linkevicius ve Gambiyalı mevkidaşı Tangara ile telefonda görüştü.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA