Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Gambiyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ve Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ve Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Litvanyalı mevkidaşı Linkevicius ve Gambiyalı mevkidaşı Tangara ile telefonda görüştü. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Kaynak: AA