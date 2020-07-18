Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Moğolistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ve Moğolistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nyamtseren Enkhaivan ile telefon görüşmeleri yaptı.
18.07.2020 01:09 | Son Güncelleme: 18.07.2020 02:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ve Moğolistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nyamtseren Enkhaivan ile telefon görüşmeleri yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Moğolistanlı mevkidaşları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA