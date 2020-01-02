Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

02.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:56
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı , Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Libyalı mevkidaşı Seyyale telefonda görüştü.

Seyyale, görüşmede Çavuşoğlu'na, 'nin desteği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA
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