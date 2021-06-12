Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya resmi ziyarette bulunuyor
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya resmi ziyarette bulunuyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya resmi ziyarette bulunuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içinde bulunduğu üst düzey heyet Libya'ya resmi bir ziyarette bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içinde bulunduğu üst düzey heyet Libya'ya resmi bir ziyarette bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile birlikte Libya'ya resmi ziyarette bulunuyor.

Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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