Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katıldı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katıldı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nda Libya'nın barış, güvenlik, istikrar ve egemenliğine destek vermeye devam edeceklerini vurguladıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nda Libya'nın barış, güvenlik, istikrar ve egemenliğine destek vermeye devam edeceklerini vurguladıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya'nın eş başkanlığında, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katıldıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, "Libya'nın barış, güvenlik, istikrar ve egemenliğine destek vermeye devam edeceğimizi vurguladık." mesajını paylaştı.

BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Libya Konferansı'nda, Libya'daki istikrar ve güvenlik konuları görüşüldü.

???????Libya krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 19 Ocak 2020'de düzenlenen konferansın ikincisine, Libya'dan Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya ile ilgili ülkelerin dışişleri bakanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nden: '24 Aralık seçimlerinin belirlendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli anayasal ve hukuki...
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nden: "24 Aralık seçimlerinin belirlendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli anayasal ve hukuki...
Libya Dışişleri Bakanı Menguş, gelecek günlerde her iki taraftaki paralı askerlerin de Libya'dan ayrılacağını umduklarını söyledi.
Libya Dışişleri Bakanı Menguş, gelecek günlerde her iki taraftaki paralı askerlerin de Libya'dan ayrılacağını umduklarını söyledi.
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı başladı
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Muharrem İnce Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Tuğba Coşkun Rafet El Roman Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Mert Müldür Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katıldı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 20:57:46. #1.13#

title