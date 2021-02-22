Bakan Çavuşoğlu Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
22.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:46
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşerek, konvoyuna düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşerek, konvoyuna düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü. Çavuşoğlu, Başağa'nın konvoyuna düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı