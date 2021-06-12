Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un karşılaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un görüşmesi TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldi.