Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un karşılaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un görüşmesi TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un karşılaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un görüşmesi TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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