Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da
Bakan Çavuşoğlu'nun uçaktan inişi Havalimanında karşılama detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo'yla temaslarda bulunmak üzere Libya'ya geldi.
06.08.2020 11:00 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:51
Bakan Çavuşoğlu'nun uçaktan inişi
Havalimanında karşılama detaylar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da
TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo'yla temaslarda bulunmak üzere Libya'ya geldi.
Kaynak: AA