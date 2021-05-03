- Bakan Çavuşoğlu, BMGS Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü
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- Bakan Çavuşoğlu, BMGS Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Bakan Çavuşoğlu, BMGS Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu, BMGS Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü

TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Libya'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirmişti. Bakan Çavuşoğlu, Libya temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile görüştü. Görüşmede Libya'daki son gelişmeler ele alınırken, Türkiye'nin siyasi sürece güçlü desteğine vurgu yapıldı.

- Bakan Çavuşoğlu, BMGS Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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