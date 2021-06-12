Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ve Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ve Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ve Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Politika

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet, Libya Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Başkanlık Konseyi Üyeleri Abdullah El-Lafi ve Musa El-Koni ile görüşme yaptı.

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet, Libya Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Başkanlık Konseyi Üyeleri Abdullah El-Lafi ve Musa El-Koni ile görüşme yaptı.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştük. 2. Berlin Konferansı öncesi MBH'ye desteğimizi vurguladık. Güvenli, istikrarlı ve müreffeh Libya için iş birliğimiz sürecek." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile yaptığı görüşmeye yönelik detay paylaşılmadı.

Yapılan görüşmelere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ve Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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