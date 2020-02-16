Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya) Atılacak adımlar sahadaki ateşkesin sürdürülebilir olmasına...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te basın toplantısı düzenledi.
16.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA