Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya) Atılacak adımlar sahadaki ateşkesin sürdürülebilir olmasına...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya) Atılacak adımlar sahadaki ateşkesin sürdürülebilir olmasına...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te basın toplantısı düzenledi.

16.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:53
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı 'nun basın toplantısı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya) Atılacak adımlar sahadaki ateşkesin sürdürülebilir olmasına...
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