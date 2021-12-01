Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Letonya'da ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile görüştü.

Çavuşoğlu ve Rinkevics, başkent Riga'da devam eden NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları sırasında bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmesi hakkında sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Siyasi ve ekonomik iş birliğimizi geliştirme irademizi teyit ettik." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun NATO toplantısının ikinci ve son gününde ikili görüşmelere devam etmesi bekleniyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet