Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'taki Üs Bölgesine Saldırı Girişimi) Kışkırtmanın Arkasında...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'taki Üs Bölgesine Saldırı Girişimi) Kışkırtmanın Arkasında...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı girişimi) Kışkırtmanın arkasında kimler var kapsamlı bir soruşturmanın başlatacaklarını söylediler.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı girişimi) Kışkırtmanın arkasında kimler var kapsamlı bir soruşturmanın başlatacaklarını söylediler. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler, süreci yakından takip ediyoruz."

Kaynak: AA
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