Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'taki Üs Bölgesine Saldırı Girişimi) Kışkırtmanın Arkasında...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı girişimi) Kışkırtmanın arkasında kimler var kapsamlı bir soruşturmanın başlatacaklarını söylediler.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı girişimi) Kışkırtmanın arkasında kimler var kapsamlı bir soruşturmanın başlatacaklarını söylediler. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler, süreci yakından takip ediyoruz."
Kaynak: AA