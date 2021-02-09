Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Kuveyt'te Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Kuveyt'te Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kuveytli mevkidaşı Nasır'la iki ülke ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirterek, "Irak, Suriye ve Libya'daki gelişmeleri değerlendirdik. Savunma, sağlık, kültür ve eğitim dahil iş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan