Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı Sabah'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı Sabah'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı Sabah'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında uygulanan protokolde, AB tarafının talepleri ve telkinlerinin karşılandığını bildirdi.

Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı
Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik
Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında uygulanan protokolde, AB tarafının talepleri ve telkinlerinin karşılandığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, baş başa görüşmelerinin ve Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısı'nın ardından Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'la ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Konsey Başkanı Charles Michel'in ziyaretine ilişkin bir soruyu cevaplayan Çavuşoğlu, geçen yıl aralık ayında düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nden bu yana Türkiye-AB ilişkilerinin daha pozitif bir atmosfer içinde ilerlediğine dikkati çekti.

Çavuşoğu, karşılıklı ziyaret ve temasların devam ettiğini, önemli toplantıların yanı sıra teknik düzeyde istişarelerin de sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gerekse AB liderleriyle de video konferanslar gerçekleştirdiğini anımsatan Çavuşoğlu, von der Leyen ve Michel'in de Erdoğan'ın davetinin ardından 6 Nisan'da Türkiye'ye geldiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Hem baş başa hem de heyetlerle görüşmelerde her iki taraf da açık bir şekilde düşüncelerini, beklentilerini ifade ettiler. Verimli ve faydalı bir görüşme oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin AB'den somut beklentilerinin en üst düzeyde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirildiğini belirten Çavuşoğlu, "Artık somut adımların atılması gerektiğini de vurguladık." dedi.

Ziyaret esnasında basına yansıyan protokol mevzusuna ilişkin ise Türkiye'nin son derece haksız ithamlarla karşılaştığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin köklü bir devlet olduğunu, her düzeyde sıklıkla ziyaret düzenlediğini ve misafir ağırladığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Özellikle Türkiye'de yapılan görüşmeler, uluslararası protokol kuralları ve Türk misafirliği çerçevesinde olur." ifadesini kullandı.

Ziyaretler öncesinde protokol ekiplerinin bir araya geldiğini ve görüşmeler yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, "Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, "Yani AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta. Bunu, Türkiye'ye yönelik bu ithamlar olmasaydı bu kadar net açıklamayacaktık." diyerek "Türkiye yaptı." yönünde söylemler bulunduğunu, AB'nin iç uygulamalarına girmek istemediğini ifade etti.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Diego Mesut Özil Şenol Güneş Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı Sabah'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:48:54. #1.16#
title