Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt, Umman ve Katar'a resmi ziyaret düzenleyecek
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt, Umman ve Katar'a resmi ziyaret düzenleyecek

08.02.2021 09:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:28
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt, Umman ve Katar'a resmi ziyaret düzenleyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 9-11 Şubat arasında Kuveyt, Umman ve Katar'a resmi ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 9-11 Şubat arasında Kuveyt, Umman ve Katar'a resmi ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun söz konusu ziyaretleri çerçevesinde bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla ve diğer üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacağı aktarıldı.

Açıklamada, ziyaretler vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin farklı boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun aynı zamanda Türk iş insanlarıyla da bir araya geleceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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