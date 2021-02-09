Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf tarafından kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf tarafından kabul edildi

09.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:51
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Kuveyt'te Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Kuveyt'te Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından kabul edildi.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Nevvaf'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve iyi dileklerini ilettiğini aktardı.

Çavuşoğlu, Kuveyt'in ara buluculuğu sayesinde Körfez'de artık olumlu bir ortam bulunduğuna dikkati çekerek, "Başarılı diplomatik çabalarından ötürü Kuveyt'i tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu aynı zamanda Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la da görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Leyla Şahin Usta Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Buse Varol Selami Şahin Erol Büyükburç
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf tarafından kabul edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 13:04:23. #1.16#
title