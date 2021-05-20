Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısı için geldiği ABD'nin New York kentinde Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile görüştü.