Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Damka ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Damka ile telefonda görüştü

12.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:16
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Damka ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, KDTP Genel Başkanı Damka'ya Kosova'da pazar günü gerçekleşecek seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin başarı dileklerini iletti.

Çavuşoğlu, görüşmede Türkiye'nin her daim Kosovalı soydaşlarının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kosovalılar, 8'inci genel seçim için sandık başına gidecek

Kosova'da Haziran 2020'de kurulan koalisyon hükümeti hakkında Anayasa Mahkemesinin "anayasaya aykırı olduğu" kararını vermesinin ardından erken genel seçime gidilmesi kararı alınmıştı.

Ülkede vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Vjosa Osmani, 7 Ocak'ta Meclisi feshederek 14 Şubat Pazar gününü seçim tarihi olarak açıklamıştı.

Kosovalılar, pazar günü 1998-1999'da yaşanan savaşın ardından yapılacak 8'inci genel seçim için sandık başına gidecek.

Ülkede 2010'dan sonraki tüm genel seçimlerin erken olması da dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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