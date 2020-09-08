Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kongolu mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kongolu mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tüm tatbikatlarının NATO kuralları çerçevesinde yapıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kongolu mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
08.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 08.09.2020 14:41

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tüm tatbikatlarının NATO kuralları çerçevesinde yapıldığını bildirdi.

Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yla Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tatbikatlarında gerçek mühimmat kullandığına yönelik iddialarına ilişkin Çavuşoğlu, "Bizim (Doğu Akdeniz'deki) tatbikatımız NATO kuralları çerçevesinde yapılıyor." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Doğu Akdeniz'e ilişkin bazı girişimleri olduğunu anımsatarak, "Yunanistan son zamanlarda (uzlaşma yönündeki) inisiyatiflere hayır diyerek diyalogdan yana olmadığını net şekilde gösterdi." diye konuştu.

İlkeli ve dürüst davranmanın önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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