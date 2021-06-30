Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'ye geldi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'ye geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'ye geldi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Özel uçakla saat 20.50'de Ercan Havalimanı'na gelen Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu, ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Çalışma ziyareti için KKTC'deyiz. Egemen eşitlik ve eşit statü Kıbrıs Türk halkının temel hakkı. Birlikte savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, yarın KKTC'de temaslarda bulunacak.

Bu arada, bir grup KKTC vatandaşı ve AK Parti KKTC Temsilciliği üyeleri ellerinde Türkiye ve KKTC bayraklarıyla Çavuşoğlu'nu karşılayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Çavuşoğlu, kendisini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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