Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'ye Geldi
HEYETLER TOPLANTIDA BİRARAYA GELDİdışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştükten sonra taraflar heyetler arası toplantıda bir araya geldi.
HEYETLER TOPLANTIDA BİRARAYA GELDİ
dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştükten sonra taraflar heyetler arası toplantıda bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Akıncı ile Çavuşoğlu'nun ortak basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.
Bakan Çavuşoğlu'nun yarın da KKTC'de siyasi parti genel başkanları ile görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.