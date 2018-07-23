Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'ye Geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'ye Geldi

HEYETLER TOPLANTIDA BİRARAYA GELDİdışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştükten sonra taraflar heyetler arası toplantıda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'ye Geldi

HEYETLER TOPLANTIDA BİRARAYA GELDİ

dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştükten sonra taraflar heyetler arası toplantıda bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Akıncı ile Çavuşoğlu'nun ortak basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. 

Bakan Çavuşoğlu'nun yarın da KKTC'de siyasi parti genel başkanları ile görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi. 

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