Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü

23.09.2019 06:06

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu ve Özersay, New York Peninsula Otel'de görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye desteği yinelendi.

Kaynak: AA