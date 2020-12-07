Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü

07.12.2020 21:45 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ile Tatar'ın telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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