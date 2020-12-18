Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Kırımoğlu ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Kırımoğlu ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gerçekleştirdiği Ukrayna ziyaretinde Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Kırımoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Cebbar ile Ukrayna Parlamentosu milletvekilleri Rüstem Umerov ve Ahtem Çiygöz'le görüştüğünü bildirdi.

Çavuşoğlu paylaşımında "Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımayacağız. Kırım Tatar Türk kardeşlerimizin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik