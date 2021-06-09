Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kazakbayev ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kazakbayev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kazakbayev ile görüştü
Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kırgızistan Dışişleri Bakanı kardeşim Ruslan Kazakbaev'le ikili ve bölgesel konuları görüştük." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşını 18 Haziran'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nda görmekten memnuniyet duyacağını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Ziya Selçuk Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Sarp Akkaya Fatma Turgut Serenay Sarıkaya
Spor Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kazakbayev ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 18:03:49. #1.13#

title