Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik önerisine tam destek verdiklerini belirtti
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik önerisine tam destek verdiklerini belirtti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik önerisine tam destek verdiklerini belirtti
Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansla ilgili, "Cenevre'de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansla ilgili, "Cenevre'de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik önerisine tam destek verdik." açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, konferans kapsamında aynı zamanda federal çözümün neden mümkün olamayacağını anlattıklarını belirtti.

Çavuşoğlu mesajında, "Cenevre'de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik önerisine tam destek verdik. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ancak Ada'daki gerçekler temelinde ulaşılabilir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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