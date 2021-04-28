Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik önerisine tam destek verdiklerini belirtti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansla ilgili, "Cenevre'de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik...