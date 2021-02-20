Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kerç Boğazı'nda mürettebatı zehirlenen Türk gemisinin kaptanıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kerç Boğazı'nda mürettebatı zehirlenen Türk gemisinin kaptanıyla görüştü

20.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:34
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kerç Boğazı'nda mürettebatı zehirlenen Türk gemisinin kaptanıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın güneyindeki Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait Panama bayraklı "April" adlı gemideki mürettebatın zehirlenmesi vakasıyla ilgili geminin kaptanı Rüstem Selamet'le telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın güneyindeki Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait Panama bayraklı "April" adlı gemideki mürettebatın zehirlenmesi vakasıyla ilgili geminin kaptanı Rüstem Selamet'le telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Kerç Boğazı açıklarındaki Türk şirketine ait gemideki 8 kişilik mürettebatın gıdadan zehirlenmesiyle ilgili kaptan Selamet'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mürettebatın 5'inin tahliye edilerek tedaviye alındığı ve durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Gemide kaptan ve Sabri Yılmaz'ın kaldığı ve bu kişilerin de bu sabah tahliye istediği aktarıldı.

Hayatını kaybeden Türk vatandaşının cenazesi ile diğer vatandaşların en kısa sürede Türkiye'ye getirileceği bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar'ın da kaptan Rüstem Selamet ve Rus makamlarıyla düzenli temas halinde olduğu belirtildi.

Geminin mürettebatı gıdadan zehirlendi, 1 Türk öldü

Rusya'nın güneyindeki Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait gemide mürettebatın zehirlendiği ve bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kerç Boğazı açıklarındaki Türk şirketine ait Panama bayraklı "April" adlı gemideki 8 kişilik mürettebattan 5 kişi gıdadan zehirlenmişti.

Zehirlenen mürettebat arasında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği ve olay yerine ekiplerin sevk edildiği kaydedilmişti.

Geminin Kerç Boğazı'ndaki Kavkaz Limanı'na fırtına nedeniyle yanaşamadığı ve tahliyenin özel botlarla yapıldığı aktarılmıştı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği yetkililerinin de konuyla ilgili Rus yetkililerle temas halinde olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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