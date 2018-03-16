Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkişdaşları ile birlikte Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüştü. Türkiye Rusya ve İran Dışişleri Bakanları'nın beraber verdiği basın açıklamasından sonra gerçekleşen görüşmede taraflar, Nazarbayev ile Suriye'deki durumu değerlendirdi. - ASTANA