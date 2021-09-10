Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile görüştü

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile bir görüşme gerçekleştirdi.