Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile görüştü
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Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Politika

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile görüştü

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Katarlı mevkidaşı ile görüşen Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güne Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Al Thani ile Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile görüştü
Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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