Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını kabul etti
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

03.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:32
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını kabul etti

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını Resmi Konutu'nda kabul etti.

Konut girişinde Çavuşoğlu'nun karşıladığı Al Sani'ye, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi de eşlik etti.

Kaynak: AA
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