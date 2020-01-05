Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

05.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:32
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakanın, görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini ele aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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