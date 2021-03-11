Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yle görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yle görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da bir araya geldiği Katarlı mevkidaşıyla bir ayda ikinci defa görüştüklerine dikkati çekti.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Körfez'de normalleşmeye desteğimiz sürüyor." mesajını verdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin kardeş Katar'la iş birliğinin her alanda artarak devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin