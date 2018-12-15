Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı Mevkidaşı Al Sani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Bu sene 18'incisi düzenlenen Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temasları kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. - DOHA