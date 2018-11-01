Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı Mevkidaşı Al Sani ile Görüştü

Katar'a resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'a düzenlediği resmi ziyareti kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Yapılan heyetler arası toplantıda Çavuşoğlu iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda iyi olduğunu vurguladı. - DOHA