Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Abdurrahman Al Thani ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Abdurrahman Al Thani ile görüştü

11.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:24

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da ülkenin Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da ülkenin Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere dün akşam geldiği Katar'da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile görüşmesinin ardından Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra, Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılacak.

-İHA-

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Abdurrahman Al Thani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Abdurrahman Al Thani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Abdurrahman Al Thani ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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