Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar Temaslarına Devam Ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da oyuncu Necati Şaşmaz ve Cemal Hünal ile birlikte Katar Milli Günü için kurulan festival alanını gezdi.

18'incisi düzenlenen Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu programı kapsamında Necati Şaşmaz ve Cemal Hünal ile birlikte Katar Kültür Bakanı Salah Bin Ganim Al Ali nin misafiri olarak Katar Milli Günü için kurulan festival alanını gezdi. - DOHA