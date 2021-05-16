Çavuşoğlu, Katar, Filistin ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla Filistin'deki son gelişmeleri görüştü
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Çavuşoğlu, Katar, Filistin ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

Çavuşoğlu, Katar, Filistin ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla Filistin'deki son gelişmeleri görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaparak, Filistin'de yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlarla...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaparak, Filistin'de yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, bugün çevirim içi olarak düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Toplantısı sonrası Katar, Filistin ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ile bu konuda uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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