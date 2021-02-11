Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından kabul edildi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından kabul edildi

11.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:41
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Katar Emiri Şeyh Temim'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Katar, Körfez ihtilafından güçlenerek çıktı. Bu süreçteki liderliğinden dolayı (Şeyh Temim'i) tebrik ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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