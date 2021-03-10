Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

10.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:26
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki mevkidaş Katar'ın başkenti Doha'da yaklaşık yarım saat görüştü.

Bakanlar, Suriye konusunu ve yarın düzenlenecek Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı hazırlıklarını ele aldı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşıyla ikili ilişkiler, Yukarı Karabağ, Libya ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bugün temeli atılan 3. reaktörü milletimize hayırlı olsun. Bu yıl turizmde salgın öncesi rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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