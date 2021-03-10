- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

10.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:15

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ziyaretinin ardından geldiği Katar'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ziyaretinin ardından geldiği Katar'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ziyaretleri kapsamında gittiği Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın ardından Katar'a gelmişti. Çavuşoğlu, başkent Doha'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısına katılması ve ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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