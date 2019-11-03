Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da

03.11.2019 11:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı hazırlıkları kapsamında, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın karşılanması-İkili görüşme

-Heyetlerarası görüşme

Kaynak: DHA